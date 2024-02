Milliardenprojekt Westring in der zweiten Phase

18 Häuser kommen weg

Großes Gesprächsthema ist derzeit - weil es gut zu sehen ist - der Abriss von 18 Häusern an der Waldeggstraße, der laut Auskunft der Asfinag noch bis in das dritte Quartal 2024 dauern wird. Gleichzeitig wird ein paar Meter weiter stadteinwärts bereits an den Vorbereitungen für den Tunnel durch den Freinberg gearbeitet. Dieser wird am Ende rund vier Kilometer lang und ist neben der Brücke über die Donau eines der Herzstücke des Westrings. Mehr als sechs Jahre lang wird an dem Tunnel gegraben und gebaut.