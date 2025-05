E-Bike-Lenker bei Sturz schwer verletzt

In Pirching am Traubenberg (Bezirk Südoststeiermark) kam es am Samstag gegen 3.30 Uhr zu einem Unfall. Ein 41-jähriger Südoststeirer war mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen E-Bike auf der B73 in Richtung Kirchbach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er dabei gegen die Gehsteigkante gefahren und gestürzt sein.