30 Länder mit dem Rad! Judoka geht auf Reisen

1000 Trainings in 1000 Städten

Der 68-Jährige gilt als Gründer der Judo Worldfamily, kümmert sich seit Jahren für Judo und die Werte Frieden, Integration und Natur. Die Europareise auf zwei Rädern verbindet Kofler auch ganz fest mit Judo. „In jeder Stadt, die ich besuche, gebe ich ein Judo-Training. So auch in Celje.“ Am Abend ist dort noch ein Judo-Training, am nächsten Morgen fährt er nach Kroatien weiter. Sein Ziel ist es bis 2027 unglaubliche 1000 Trainings in 1000 Städten zu leiten. „Ohne Corona wäre ich deutlich weiter. Notfalls hänge ich ein, zwei Jährchen dran. Wobei: Die 1000 Trainings habe ich längst beisammen, nur die 1000 Orte noch nicht.“