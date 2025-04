Dreieinhalb Jahre Haft für „Love Scam“-Betrüger

Als „Melissa Moore“ suchte der nigerianische Musikproduzent (34) mögliche Betrugsopfer in Sozialen Netzwerken wie Instagram & Co. und schrieb sie an. Das Fake-Profil der angeblichen US-Millionärserbin garnierte der Angeklagte mit Bildern einer blonden Schauspielerin. „Die reiche Person suggerierte den Opfern, verliebt in sie zu sein. Durch die vorgegaukelte Liebe wurden sie zu Überweisungen gedrängt und ihnen wurde auch das Erbe schmackhaft gemacht“, erklärte Staatsanwalt Mathias Haidinger beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Landesgericht.