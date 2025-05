Cyborgs sind lustig und Menschen sind Idioten

Oder, er ist einfach faul, will eine ruhige Kugel schieben und das tun, was auch wir Menschen tun, wenn wir abschalten wollen: Serien schauen. Vor allem „The Rise and Fall of Sanctuary Moon“, eine Seifenoper-Version von „Star Trek“ hat es ihm besonders angetan. Die schaut 238776431 also tagein, tagaus, während er ein Forschungsteam, bestehend aus Ayda Mensah (Noma Dumezweni), Bharadwaj (Tamara Podemski), Arada (Tattiawna Jones), Pin-Lee (Sabrina Wu), and Ratthi (Akshay Khanna), beschützen soll. Er will einfach nur in Ruhe gelassen werden, bis die Forscher langsam eine Verdacht haben, dass mit ihrem Beschützer etwas nicht stimmt.