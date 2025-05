Wirbel in der Formel 1: „Von Anfang an lächerlich“

Vor dem Rennen in Imola verkündete der Internationale Automobilverband FIA „umfassende Verbesserungen“ am umstrittenen Regelwerk und weichte eine Reihe von Sanktionen auf. So wurden die Bußgelder deutlich reduziert. Zudem werden Flüche und auffälliges Benehmen im Rennen nur noch in schweren Fällen bestraft.