Landestheater Linz: Zwei Tanzstücke und Monologe

Zwischen Chaos und Rückzug

Der zweite Teil des Doppelabends gehört dem italienischen Choreographen Giovanni Insaudo, der bei einem Wettbewerb in Hannover ausgezeichnet worden ist. In Linz stellt er sich mit dem Piece „Evento“ vor: Ein Familienfest führt einerseits vor, welche Spannungen in einer Gesellschaft herrschen, andererseits sieht man Menschen, die Rückzug und Stille suchen.