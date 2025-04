Von Öko-Idylle bleiben nur Schulden und Fäkalien

Das dänische Ehepaar Flemming Hansen und Mette Helbæk, einst gefeierte Gründer des Öko-Resorts Stedsans in the Woods in Südschweden, ist offenbar nach Guatemala geflohen. Das in den sozialen Medien lange gefeierte Paar hat sein Anwesen im Wald von Halland laut Medienberichten verlassen – mitsamt Schulden, zurückgelassenen Tieren und 158 Fässern menschlicher Fäkalien.