„Angekettet“: Ski-Ass überrascht mit Spezialtrick

Twin Carve heißt das „Wundermittel“, das Holdener zum Sieg verhelfen soll, wie „Blick“ berichtet. Dabei werden zwei Schienen hinter der Bindung montiert – dadurch wird die Athletin gezwungen, ihre Ski parallel zu halten. Ein System, das sich an einer Hilfe für Kinder und Skianfänger orientiert – wo die Skispitzen zusammengehalten werden, um Überkreuzen oder andere ungeliebte Überraschungen zu verhindern.