Stellenabbau bei A1 bedroht Tausende Jobs

Schon in den vergangenen drei bis vier Jahren baute der Konzernvorstand massiv Stellen in Österreich ab und lagerte diese nach Bulgarien aus. So hat die Telekom um 1100 Mitarbeiter weniger als 2019. Dem Vernehmen nach will die A1 alle „nicht marktnahen“ Tätigkeiten möglichst verlagern. In sogenannten CDC (Kompetenzzentren) werden Funktionen gebündelt. Es geht hier um ortsunabhängige Tätigkeiten, die virtuell erledigt werden können, betont das Unternehmen. Auch von Österreich aus. Es gehe darum, Tätigkeiten zu bündeln und nicht mehrfach auszuführen, heißt es.