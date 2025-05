Königlicher Besuch | Päpstlicher Mutmacher

Königlicher Besuch. Der Linzer Flughafen führt – außer wenn die Oberösterreicher im Sommer Richtung Mittelmeer in die Ferien fliegen – meist ein Dornröschen-Dasein. An einem Sonntag im Mai erst recht. Gestern aber herrschte allerhöchste Alarmstufe, war doch ein Königspaar angesagt. Felipe VI. und seine Letizia flogen aus Spanien ein, um am KZ-Gedenken in Mauthausen teilzunehmen. Bei dieser Gedenkveranstaltung, an der 80 Jahre nach der Befreiung des Lagers nur noch wenige Überlebende der dort begangenen Nazi-Greuel teilnehmen können – darunter drei „Mauthausen-Babys“, die wenige Tage und Wochen vor der Befreiung im KZ bzw. auf Gefangenentransporten zwischen den Lagern geboren worden waren – appellierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen, „Mauthausen ist die Mahnung an uns, im Heute wachsam zu sein“. Der hochrangige Besuch aus Spanien unterstrich diese Mahnung.