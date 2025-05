Serie von Einbrüchen in Baucontainer geklärt

Der 40-Jährige wurde bereits im vergangenen November in Oberösterreich von der Polizei festgenommen. Damals hatte er mehrere gestohlene Werkzeuge im Fahrzeug. Im Zuge der Ermittlungen konnten ihm und seinem Komplizen Einbrüche in Baucontainern in Saalbach, Neukirchen am Großvenediger und Dienten nachgewiesen werden.