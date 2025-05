20.000 Studierende in Salzburg zur Wahl aufgerufen

Sechs Listen treten für Uni Salzburg an

An der Universität Salzburg werben mit dem Verband der Sozialistischen Studenten (VSStÖ), den Grünen, der ÖVP-nahen Aktionsgemeinschaft, Unabhängigen (LUKS), Kommunisten und Liberalen (JUSOS) insgesamt sechs Gruppen um die Stimmen der Studierenden. Die Themenschwerpunkte im Wahlkampf waren neben Leistbarkeit des Studentenlebens wie dem Dauerbrenner Wohnen auch Klima und eine gendergerechte Zukunft. Die Unabhängigen treten in erster Linie gegen parteipolitischen Einfluss auf.