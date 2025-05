„Ich vermisse dieses Meistertitel-Gefühl“

Mit seinem Tor in der Nachspielzeit sicherte Lukas Schubert seinen Kopplern im 2. Landesliga-Nord-Derby gegen Hof zumindest einen Punkt. Der Vorsprung des Leaders schmolz trotzdem auf zwei Zähler, weil die Verfolger Gneis/ASK/PSV und Seekirchen 1b voll anschreiben konnten. „Aber es ist ohnehin eine Sensation, dass wir vier Spieltage vor Schluss an der Tabellenspitze stehen. Vor der Saison habe ich mir gedacht, dass wir gegen den Abstieg spielen“, sagt Lukas Schubert, der bei den Flachgauern als spielender Co-Trainer aktiv ist. Dennoch hat der Ex-Profi jetzt Lunte gerochen, will den Aufstieg schaffen. „Ich bin mit Grödig zweimal in der Regionalliga und einmal in der 2. Liga Meister geworden und vermisse dieses Gefühl. Den Titel zu holen, ist immer geil, egal in welcher Liga.“