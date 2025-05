Mühlberger hat sein großes Ziel noch vor Augen

Mit der Tour Down Under in Australien ging’s für Radprofi Gregor Mühlberger los. Darauf folgten für den Wahl-Salzburger Rundfahrten in Andalusien, Katalonien und dem Baskenland sowie die Ardennen-Klassiker und das Eintagesrennen Eschborn – Frankfurt. Der erste Abschnitt des Saison-Kalenders hatte es für den 31-Jährigen bereits in sich.