Nußdorferstraße in Salzburg wird zur Teststrecke

„Das Ziel der Stadt Salzburg ist es, die Qualität der Radverkehrsinfrastruktur zu erhöhen und somit auch die Sicherheit der Radfahrenden in der Stadt zu verbessern. Daher haben wir das Mobilitätslabor zukunftswege.at mit der Umsetzung eines Reallabors in der Nußdorferstraße beauftragt. Die daraus gewonnenen Ergebnisse sollen bei künftigen Planungen berücksichtigt werden“, so Planungsstadträtin Anna Schiester.