Ein Spiel bleibt Bergheim-Damen für die Ewigkeit

Für viele langgediente Spielerinnen ist die Relegation 2016 gegen den ASK Erlaa das prägendste Kapitel aus 14 Jahren. Nach dem Abstieg 2012/13 verpasste Bergheim in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den Wiederaufstieg – im dritten Anlauf gelang der Coup. „Es waren zwei schwierige Relegationen. Beim dritten Versuch haben wir es geschafft. Der Schlusspfiff hat große Emotionen ausgelöst. Das bleibt in Erinnerung“, bekommt Sarah Sturm, die mit 17 Jahren zum Verein kam und 15 Jahre später noch immer dabei ist, Herzklopfen.