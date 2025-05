Gewinnen Sie Tickets für „Voices of Spirit“

Los geht es am 28. Mai mit der „Langen Nacht der Chöre“, bei der mehr als 1000 Sängerinnen und Sänger bei Kurzkonzerten in der ganzen Stadt zu hören sind. Am 29. Mai dann stehen beim Galakonzert von VOCES8 im Grazer Stefaniensaal die heurigen Stargäste des Festivals auf der Bühne. Einige Mitglieder des international gefragten Gruppe geben am Festival auch Workshops.