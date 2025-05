Mountainbiker fordern freie Fahrt auf Forstwegen

Was Gerald Simon bereits seit über 40 Jahre sauer aufstößt, sind die Fahrverbote, die in Österreich fast überall für Mountainbiker auf Forstwegen gelten. Auch in seiner Region. „Ein unhaltbarer Zustand“, so der leidenschaftliche Radler aus Aigen nahe Hernstein, Bezirk Wiener Neustadt. „Ich muss erst mal 20 Kilometer weit fahren, um von meinem Haus zu einer legalen Strecke zu gelangen“, ärgert sich Simon, der eigentlich in einem Mountainbikeparadies mitten im Grünen lebt. Ein paar hundert Meter vor seiner Haustür gibt es bereits perfekte Forststraßen für sein Lieblingshobby.