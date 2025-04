14-jähriger „Systemsprenger“ erstmals verurteilt

Nächster Prozess folgt bald

Schon am 6. Mai steht der 14-Jährige erneut vor Gericht – diesmal gemeinsam mit einem bald 16-Jährigen. Die Anklage: Bildung einer kriminellen Vereinigung, gewerbsmäßiger Einbruch, Fahrzeugdiebstahl und Urkundenunterdrückung. Die beiden sollen gemeinsam mit jüngeren Komplizen gezielt Einbrüche verübt haben – unter anderem in ein Juweliergeschäft, aus dem Schmuck im Wert von über 13.000 Euro gestohlen wurde. Der Coup fand ausgerechnet am 14. Geburtstag des nun Angeklagten statt.