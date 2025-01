Eine kubanische Musikerin ist jetzt in Wals daheim

Zusammenspiel von schnell und langsam

„Familie ist ganz wichtig, die muss stimmen“, findet die Wahl-Walserin. Schwer war es dagegen, Deutsch zu lernen – und pünktlich zu sein, lacht sie: „Hier läuft alles so schnell. In Kuba sagen wir, die Welt läuft doch nicht davon.“ Schnell geht es auch mit der Musikkarriere. Neben der laufenden Tournee mit Leo Meixner trat die Sängerin kürzlich mit ihrer neuen, eigenen Band „Yinet Rojas Latin Tres“ auf. In Wals natürlich.