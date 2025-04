Janko: Leistung von Schiri Gishammer „ungenügend“!

70 Länderspiele hat er auf dem Buckel, in Österreichs Bundesliga 77 Volltreffer gemacht und er ist auch nicht auf den Mund gefallen - wenn Marc Janko also Kritik übt, dann hat sein Wort durchaus Gewicht, insbesondere wenn es um die Schiedsrichter geht! Und nach dem gestrigen Liga-Kracher SK Sturm Graz gegen FK Austria Wien war für Janko einiges an der Leistung von Spielleiter Sebastian Gishammer kritikwürdig …