Und wieder ein Jancker-Debüt in Graz

Dass sich nach dem starken ersten Bundesliga-Frühjahr irgendwann der ÖFB beim Tormann-Riesen aus Straßgang, der ein Riesenfan von Bayern und Manuel Neuer ist, melden wird, steht für GAK-Insider fest – so viele 205-m-Goalies gibt’s in Österreich ja nicht. Momentan herrscht aber Ruhe und Florian bleibt cool: „Warten wir ab, was die Zukunft bringt.“ Seine liegt ja in den Händen von Pilsen: „Mein erstes Halbjahr im Ausland ist nach der Fingerverletzung und einigen Krankheiten für mich nicht gut gelaufen. Außerdem hat Pilsen den dritten Teamtormann von Tschechien. Abwarten, ob und wie die mit mir planen – ich hab dort ja bis 2027 einen Vertrag. Die Tormanntrainer schauen sich jede Partie von mir an, waren auch schon live vor Ort. Aber das ist derzeit kein Thema – zuerst müssen wir einmal die Situation beim GAK positiv bewältigen.“