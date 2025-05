Das Trainingszentrum Weinzödl wird immer roter

„Das alles ist sehr erfreulich“, sagt Sportchef Didi Elsneg, der aber weiß: „Vorerst zählt für uns nur das Überleben in der Bundesliga!“ Durch eigenen Erfahrungen in Ried und Kapfenberg weiß er, was es in diesen kritischen Tagen braucht: „Jetzt muss man ruhig bleiben und an der Normalität festhalten.“