Koks, Cannabis: Drogendealer von Polizei entlarvt

Polizeibeamte waren am Montagnachmittag wegen einer schreienden Frau zu einem Gebäude in Scheffau beordert worden. Dort bemerkten sie dann einen starken Cannabisgeruch und entdeckten in der Wohnung eines 25-Jährigen rund 53 Gramm Cannabisharz, hieß es am Dienstag von der Exekutive