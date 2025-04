Slowakei rückt jetzt mit Militär gegen Bären aus

Immer wieder kommt es in der Slowakei zu tragischen Unfällen von Menschen mit Braunbären. Nun setzt das Land am Fuße der Hohen Tatra die Armee ein, um beim Bärenmanagement zu helfen. Das Kabinett in Bratislava billigte den Einsatz von bis zu 50 Berufssoldaten bis Ende Oktober. Sie sollen demnach vor allem das Monitoring, also das Aufspüren und Beobachten der Tiere in freier Wildbahn, unterstützen.