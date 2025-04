Slowakei genehmigte Abschuss von 350 Bären

„Wir können nicht in einem Land leben, in dem die Leute Angst davor haben, in den Wald zu gehen“, sagte Regierungschef Robert Fico am Mittwoch vor Journalisten. Umweltschützer warfen der Regierung Rechtsbruch vor und forderten stattdessen eine bessere Aufklärung der Bevölkerung. Der EU-Staat versucht bereits seit Längerem, den Abschuss von Bären zu erleichtern.