Tote in iranischer Feuerwerkskörperfabrik

Drei Tage nach der verheerenden Explosion in der wichtigsten Hafenanlage des Iran in der südlichen Provinz Hormusgan mit mindestens 70 Toten ist es am Dienstag im Zentrum des Landes zu einer Detonation gekommen. Iranischen Angaben zufolge kamen in einem Industriegebiet nahe der Kulturmetropole Isfahan in einer Lagerhalle zwei Menschen ums Leben, ein weiterer erlitt schwere Verbrennungen.