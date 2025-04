Verurteilter Kardinal will doch nicht ins Konklave

Aufstand abgesagt! Wie italienische Medien berichten, will der vorbestrafte und vor Jahren in Ungnade gefallene italienische Kardinal Angelo Becciu nun doch nicht unter allen Umständen an der Papst-Wahl teilnehmen. Bei einer Generalkongregation am Montag habe der 76-Jährige plötzlich das Wort ergriffen und seinen Sinneswandel kundgetan.