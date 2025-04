„Bauernschweine“: Logo-Panne im Live-Interview

Als wäre die 0:1-Heimniederlage gegen die Wiener Austria nicht schon schmerzhaft genug, musste sich der SK Sturm Graz am Sonntag eine Portion Hohn gefallen lassen. Anstelle des Sturm-Logos leuchtete ein „Bauernschweine“-Sticker – offenbar unbemerkt von den Fans der Gäste an der Sponsorenwand angebracht – in die live laufende Kamera.