„Schwer, mit 9 Mann gegen 14, 15 Leute zu spielen“

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Die Leistung war sehr gut, egal ob in Gleichzahl oder Unterzahl, die man kaum gemerkt hat. Der Spielfilm hätte heute nicht schlechter sein können. Es waren zwei extrem harte Rote Karten, die auch von der Austria etwas provoziert wurden. Bei der ersten hat das Knie von Böving in dem Bereich nichts verloren, es ist aber auch so, dass Ranftl sehr viel daraus macht. Mich ärgert vor allem die Rote Karte von Leon. Die erste bekommt er wegen einer Schwalbe, bei der zweiten macht Dragovic sehr viel draus. Es war weder ein Ellbogencheck noch ein Schlag, einfach ein leichter Wischer, der im Zweikampf passieren kann. Fakt ist aber auch, dass wir uns in manchen Situationen selber das Leben schwer machen – auch mit den Ausschlüssen. Wir müssen die Niederlage abhaken, die richtigen Schlüsse ziehen und in Linz die drei Punkte holen.“