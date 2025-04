Gemeinsamer Abschied vom Papst via Public Viewing

Auch Priester Ilias Papadopoulos (griechisch-orthodox) und Pfarrer Michael Welther (evangelisch), die sozusagen zum ökumenischen Public Viewing vorbeikamen, erinnerten sich an Papst Franziskus. „Er hat in der Kirche viel bewegt in eine Richtung, die auch unsere Richtung ist. Etwa, weil er die Blicke wieder auf die Armen gelenkt hat“, sagte Pfarrer Michael Welther.