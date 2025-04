Die Salzburger trauern um ihr „Vorbild Franziskus“

„Du warst ein Vorbild mit deiner Barmherzigkeit und Weitsicht“, schrieb Christiane aus Salzburg in das derzeit im Salzburger Dom ausliegende Kondolenzbuch. Mehrere Seiten in liebevollem Gedenken an den am Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus waren gestern bereits gefüllt. Auch mit vielen fremdsprachigen Trauerbekundungen. Etliche Spanier und Italiener, die sich gerade im Urlaub in der Mozartstadt befanden, machten ungeplanter Weise im Dom Halt, um sich von „ihrem“ Papst zu verabschieden.