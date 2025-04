TikTok: Ambivalenz der mächtigsten App der Welt

Die britische Shoegaze-Band Slowdive spielte unlängst ein ausverkauftes Konzert in der Wiener Simm City. Neben langjährigen Wegbegleitern der 1989 gegründeten Band waren auch ausnehmend viele junge Menschen am Start. Als sich ein 16-Jähriger nach dem Auftritt ein Autogramm auf seine Platte holte, fragte ihn Sängerin Rachel Goswell, wie er in diesem Alter auf die Band gekommen sei. Die trockene Replik: „Eure Musik hat mich via TikTok durch die Pandemie begleitet.“