Klubchefs: „Haben gelernt, einander zu vertrauen“

Großteil der Projekte abgearbeitet

„97 Prozent unserer Projekte sind umgesetzt oder in Arbeit“, betont Taucher mehrfach. Arapović ergänzt stolz: „Wir haben von Anfang an Transparenz gelebt. Der Regierungsmonitor war unser Versprechen an die Bürger, dass wir uns auf die Finger schauen lassen.“ 800 Projekte standen am Beginn der Koalition – mitten in der Pandemie, als Maskenpflicht und Unsicherheit den politischen Alltag bestimmten. Und noch etwas: „Am Anfang war es eine reine Arbeitskoalition, wir haben ideologisch gefremdelt“, gibt Taucher offen zu.