Gegenwind für Wasserstoff-Projekt im Liesertal

Abbruch der Gemeinderatssitzung

Wegen des umstrittenen Projektes war die Gemeinderatssitzung am Donnerstag auch gut besucht. Lediglich Punkt 1 – also das Wasserstoffvorhaben – konnte abgearbeitet werden, und das dauerte schon mehr als drei Stunden. „Der Gemeinderat wurde unterbrochen und wird am Montag fortgeführt“, sagt Vize-Chef Claus Faller. „Erst nach Abschluss des umfangreichen Prüfverfahrens wird die Widmung Thema sein. Und das kann dauern“, so der FP-Politiker weiter und will beruhigen: „Wir bauen keine Fabrik. Man braucht keine Angst vor Luftverschmutzung etc. zu haben! Für das gesamte Tal bringt dieses Forschungszentrum einen Mehrwert.“