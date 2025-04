100 Millionen Euro für Wasserstoffzentrum in Gmünd

Ein Mega-Wasserstoffprojekt ist in Gmünd geplant, die „Krone“ berichtete mehrmals. Jetzt geben Zuständige konkrete Details an die Öffentlichkeit. „Die H2-Anlage hat eine Leistung von fünf Megawatt“, betont Helmut Wackenreuther von GEOS Consulting. „Der geplante Standort in der Gemeinde bietet sich wegen der sehr guten Verkehrsanbindung und der optimalen Bedingungen zur Bereitstellung des erforderlichen grünen Stroms zum Betrieb der Forschungsanlage an.“