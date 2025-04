Trump sicher: „Putin wird auf mich hören“

Nachdem hochrangige US-Regierungsvertreter einen Rückzug ihres Landes aus den Vermittlungsbemühungen angedroht hatten, ließ sich Trump am Donnerstag diesbezüglich nicht festnageln. Er ließ vor Reportern offen, wann der Krieg aus seiner Sicht beendet sein müsse. „Ich habe meine eigene Frist“, sagte er. Der 78-Jährige erklärte allerdings, dass es bald ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine geben könnte. „Wir wollen diesen Krieg beenden, wir wollen ihn schnell beenden. Und ich denke, wir haben große Fortschritte gemacht, und wir werden sehen, was in den nächsten Tagen passiert, denn es werden sehr wichtige Treffen stattfinden“, sagte der Republikaner am Rande eines Treffens mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre.