Kehraus mit Geschichte und großen Emotionen

Zum Abschluss sicherte sich Hypo Tirol noch einen Eintrag in die österreichischen Volleyball-Geschichtsbücher – die Innsbrucker verloren in dieser Saison in allen heimischen Bewerben kein einziges Spiel, holten sich so Supercup, Cup und den 13. Meistertitel. „In der Meisterschaft haben wir das schon einmal 2014/15 geschafft“, erinnerte sich Niklas Kronthaler: „Ich glaube, es gibt keine Debatte, ob wir verdient gewonnen haben.“