„Perla“-Regisseurin: „Männern wird viel verziehen“

Im Wien des Jahres 1981 gerät das Leben von Perla, die aus der Tschechoslowakei geflohen ist, aus den Fugen, als sie sich gezwungen sieht, in ihre Heimat zurückzukehren – ein gefährliches Unterfangen. Regisseurin Alexandra Makarová hat viel von ihrer eigenen Familiengeschichte in den mehrfach ausgezeichneten Film „Perla“ (ab sofort im Kino) gepackt. Sie wurde 1985 in Košice und damit im slowakischen Teil der Tschechoslowakei geboren und kam mit sechs Jahren nach Wien: „Ich bin jetzt viel länger in Österreich, als ich in der Slowakei war. Ich bin aber weder dort noch hier wirklich da. Ich wollte einen Film machen über eine Frau, die nicht flüchtet, sondern wieder zurückgeht. Wo gehöre ich hin? Sind die Wurzeln da, wo du geboren bist? Oder sind die Wurzeln da, wo die Menschen sind, die du liebst? Das sind die Fragen, die ich mit dem Film stelle“, so Makarová. Ihre Hauptfigur Perla sei „eine lebenshungrige, lebensfrohe Frau, die sich durch ihre Resilienz auszeichnet. Sie handelt impulsiv, stark nach Gefühl.“