Hollywoods Recycling mit Komödien-Klassikern

Vor rund einer Woche tauchte der erste Trailer der „nackten Kanone“ im Internet auf. Liam Neeson verhindert in Schuluniform einen Banküberfall und stellt sich dabei als „die neue Version“ von Lieutenant Frank Drebin vor – 37 Jahre nach der Erstausstrahlung der US-Kultkomödie mit Leslie Nielsen gibt es ein Wiedersehen, aber eben mit Drebins Sohn. Die ersten Reaktionen im Internet fielen gemischt aus. Während sich so mancher über die Reanimation eines Klassikers freute, sprachen andere unverblümt von „Leichenschändung“ oder „Gotteslästerung“. Der allgemeine Tenor ist, dass die Alarmglocken läuten – und die Fans tun gut daran. Gerade bei den klassischen Slapstick-Komödien der 80er- und frühen 90er-Jahre wurde in den letzten Jahren oft ins Klo gegriffen. In der Gier, mit der Nostalgie einen kommerziellen Erfolg zu landen, wurden die Originalvorlagen oft nicht ausreichend respektiert oder nur lau aufgewärmt.