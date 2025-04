Wen holt der Neue in der Landes-SPÖ in sein Team?

Holen Eigentümer ein neues Management in ihr Unternehmen, kommt ein neuer Geschäftsführer nicht alleine: Stabsstellen werden neu besetzt, Vertrauensleute positioniert. So ist es in großen Unternehmen, so wird es auch in der Landes-SPÖ sein. Der künftige Parteivorsitzende Martin Winkler war es als Firmenchef gewohnt, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. In der Landespartei ist bei einigen deshalb schon das Nervenflattern ausgebrochen, ob sie auch im neuen Team Winkler Platz haben.