Winkler fix: So geht es in der SPÖ OÖ jetzt weiter

Wechsel in Regierung am 3. Juli, Parteitag am 27. September

Fix war schon vorab, dass der Parteitag am 27. September stattfinden wird, da wird dann auch die Wahl des künftigen Vorsitzenden abgehalten. Davor könnte auch noch eine Urabstimmung am Programm stehen. Zudem wird Winkler in den kommenden Monaten anstelle von Michael Lindner in die Landesregierung einziehen. Fixiert ist das ebenfalls schon: Der Wechsel wird am 3. Juli über die Bühne gehen, wenn der Landtag das letzte Mal vor der Sommerpause tagt.