Zwölf US-Bundesstaaten klagen Trump-Regierung

„Präsident Trumps irrsinniges Zollsystem ist nicht nur wirtschaftlich rücksichtslos, sondern auch illegal“, sagte die Justizministerin von Arizona, Kris Mayes. Was auch immer das Weiße Haus behaupte, Zölle seien „eine Steuer, die auf die Verbraucher in Arizona abgewälzt wird“. Vergangene Woche hatten die Demokratinnen und Demokraten in Kalifornien eine Klage eingereicht.