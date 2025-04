Ein spannendes Finale ganz ohne echte Verlierer

Schon von der Straße aus hörte man am Mittwoch, dass die Stimmung in der Linzer Raiffeisen-Landesbank-Zentrale jedes Rock-Konzert locker in die Tasche steckte. Rund 700 Schüler aus allen Bezirken des Landes waren zusammengekommen, entweder um selbst in Teams zu je drei Leseprofis um den Titel zu rittern, oder um die jeweiligen Bezirkssieger nicht nur mit bunten Bannern und Schildern, sondern vor allem lautstark anzufeuern.