„Wir haben sicher einen Schaden von 150.000 Euro“

Betrüger verkauften Mobil

Die 39-Jährige hatte bei den Mietern von Anfang an ein „komisches Gefühl“: „Es waren zwei Frauen und ein Mann, sie haben das Wohnmobil für drei Wochen gemietet. Normalerweise gibt es in den ersten paar Tagen Nachfragen, rufen die Mieter an. Doch von ihnen kam nie etwas. Und am ausgemachten Tag kamen sie nicht“, so Pichler. Die Betrüger hatten das Gefährt in der Zwischenzeit bereits verkauft.