Tod von Waltraut Haas: ORF ändert sein Programm!

Ein Wiedersehen mit Filmklassikern mit Waltraut Haas gibt es am Samstag, dem 26. April: Nach der Wiederholung des Porträts „Waltraut Haas – Ein Leben für die Bühne“ (14.30 Uhr) steht um 14.55 Uhr in ORF 2 „Mariandl“ auf dem Programm. „Mariandls Heimkehr“ folgt am Sonntag, dem 27. April, um 14.00 Uhr in ORF 2, „Im Weißen Rössl“ am Donnerstag, dem 1. Mai, um 14.40 Uhr.