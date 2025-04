Publikumsliebling Waltraut Haas ist tot

Erfahrungen mit Errol Flynn oder große Lebensliebe Erwin Strahl

Dieses bewegte Leben schilderte Waltraut Haas in ihren 2018 erschienen Erinnerungen „Jetzt sag ich‘s“, in denen sie nicht nur von Erfahrungen mit Hollywoodstars wie Errol Flynn erzählte und vor allem auch ihrem Gatten Erwin Strahl ein literarisches Denkmal errichtete, sondern bei allem Grundoptimismus auch von Enttäuschungen und Niederlagen berichtete. Als das Genre des liebenswerten Heimatfilms und damit auch ihre Rollen in Werken wie „00Sex am Wolfgangsee“ zusehends in seichte Sexschnulzen mündeten, führte Haas‘ Weg wieder auf die Theaterbühnen, wo sie meist unter der Regie ihres 2011 verstorbenen Ehemanns im Scheinwerferlicht stand.