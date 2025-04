Mindestlohn sorgt für ersten schwarz-roten Krach

Derzeit läuft in der SPD noch eine Mitgliederbefragung über den Vertragsentwurf, den CDU, CSU und SPD am 9. April vorgestellt hatten. Nur wenn die SPD-Parteibasis zustimmt, kann der Vertrag unterzeichnet und CDU-Chef Friedrich Merz am 6. Mai im Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Die CSU hat den Vertrag bereits per Vorstandsbeschluss gebilligt, bei der CDU entscheidet am 28. April ein sogenannter kleiner Parteitag, was als reine Formsache gilt. Das Ergebnis der SPD-Abstimmung wird für den 30. April erwartet.