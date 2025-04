„1,25! Rapids Bilanz des Schreckens“

Exakt 200 Tage nach dem einzigen Auswärtssieg dieser Saison (1:0 in Altach am 6. Oktober) hat das Team drei Punkte bitter nötig. Just in der Fremde, wo in der Liga auf einen mickrigen Herbst (acht Spiele, neun Punkte) ein desolates Frühjahr folgte. Denn Rapid hat 2025 alle fünf Auswärtsspiele in der Liga – Austria, LASK, Hartberg, Sturm und Wolfsberg – verloren, dabei 4:13-Tore ausgefasst. An Robert Klauß hält Katzer fest, doch auch er kennt die Gesetze des Fußballs nur zu gut. Welche, wie die jüngere Vergangenheit zeigte, gerade im Westen Wiens bei anhaltendem Misserfolg keine Gnade kennen.